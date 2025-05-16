33-річного інспектора Андрія Думанського жорстоко вбили у Лопатині 18 квітня 2018 року

Львівський апеляційний суд підтвердив вирок мешканцю Радехівщини Андрію Штоні та мешканцю Сокальщини Юрію Буську, які у 2015 році жорстоко вбили 33-річного дільничного інспектора міліції Андрія Думанського. Чоловіки прив’язали правоохоронця до підводи та тягнули дорогами селища 13 кілометрів.

Вбивство трапилось 18 квітня 2018 року у Лопатині. Чоловіки розпивали алкогольні напої та між ними сталася бійка. Дільничний втрутився в конфлікт, намагався його зупинити, проте у відповідь отримав удари кулаками та трубою, від яких впав на землю та знепритомнів. Після цього Андрій Штоня привʼязав інспектора до підводи кінною мотузкою та протягнув дорогами селища 13 кілометрів, доки він помер.

На півдорозі Андрій Штоня наказав спільнику повертатися додому, а сам за межами селища скинув тіло мертвого міліціонера в канаву та втік з місця події

У вересні 2023 року Жовківський районний суд визнав 61-річного Андрія Штоня винним в жорстокому вбивстві та призначив довічне увʼязнення. 34-річного Юрія Буська засудили до 15 років увʼязнення. 16 травня Львівська обласна прокуратура повідомила, що апеляційний суд підтвердив цей вирок й він набув чинності.