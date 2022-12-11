Засуджений радив ПЦУ перекроїти своє облачення у нацистському стилі на догоду США

Личаківський суд Львова під головуванням судді Володимира Мармаша оштрафував на 5100 грн львів’янина, який висміював у Facebook Православну Церкву України та її священників. Відповідне рішення оприлюднене в єдиному державному реєстрі судових рішень 9 грудня.

У рішенні ідеться про те, що львів’янин створив у Facebook обліковий запис, де у травні 2021 року опублікував висловлювання, «що містять прояви мовленнєвої агресії, третирування, крайньої зневаги до ПЦУ та її священнослужителів, популяризують/пропагують нетерпиме, вороже ставлення до ПЦУ, ображають релігійні переконання її вірян та прибічників, розпалюють ворожнечу та ненависть на релігійному ґрунті».

Чоловіка звинуватили через вживання презирливих найменувань та характеристик щодо ПЦУ і її священників: «религиозно-политическая химера», «циничному ряженому духовенству нужны не Евангелие…».

Також ідеться про твердження, що ПЦУ має «жалюгідну» кількість приходів та прихожан, набирає в свої ряди «беглых извращенцев», саркастичні рекомендації ПЦУ в угоду США перекроїти свій церковний одяг у нацистському стилі та про інші презирливі і зневажливі з точки зору релігії оцінки та характеристики ПЦУ.

Такі дії львів’янина, який, за даними суду, має вищу освіту, раніше не судимий і на обліку у лікаря-нарколога чи психіатра не перебуває, суд кваліфікував за ч. 1 ст. 161 ККУ.

Зазначається, що обвинувачений покаявся, сприяв розкриттю злочину і уклав угоду з прокурором, що пом’якшило обставини справи. Тож у вироку суду ідеться про стягнення з нього штрафу у 5100 грн (300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) і 6006 грн на оплату залучення експерта.

Профіль у Facebook, де засуджений писав про ПЦУ, видалений.