Росіянці за національністю, яка проживала у Львові і вихваляла Путіна, присудили умовний термін

Франківський районний суд Львова 10 листопада виніс вирок 72-річній львів’янці, яка у соцмережі «Однокласники» поширювала дописи на підтримку Росії, Путіна та збройної агресії проти України. Їй присудили умовний термін покарання.

Як повідомили у вівторок, 22 листопада, в прокуратурі Львівщини, суд визнав львів’янку винною в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Їй призначено покарання – три роки позбавлення волі зі встановленням іспитового строку на один рік.

За матеріалами справи, засуджена росіянка з українським паспортом у 2022 році на особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» неодноразово поширювала антиукраїнські публікації та була учасницею групи «Русский мир за Путина!».

Зокрема, фігурантка поширювала матеріали, у яких схвалюється збройна агресія Росії проти України, а також прославлялися особи, які несуть пряму відповідальність за цю агресію. Її затримали працівники СБУ на початку липня цього року.