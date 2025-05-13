Ростислав Сабадишин очолює Рівненську медичну академію з 1998 року

Рівненський міський суд поновив на посаді скандального ректора Рівненської медичної академії Ростислава Сабадишина, якого у січні звільнили через заяву колег про розтрату бюджетних грошей.

Службове розслідування щодо Ростислава Сабадишина ініціювали 29 листопада 2024 року. Тоді директорка фахового коледжу Рівненської медичної академії повідомила про неналежне виконання посадовцем службових обов’язків і розтрату бюджетних грошей. Під час перевірки, яка тривала з 2 по 24 грудня 2024 року, профільна комісія обласної ради підтвердила низку інших порушень.

За результатами службової перевірки 13 січня голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш видав розпорядження про дострокове розірвання контракту з Ростиславом Сабадишином.

Однак ексректор оскаржив звільнення в суді. 8 травня суддя Олександр Тимощук позов Ростислава Сабадишина задовольнив і скасував розпорядження голови обласної ради про результати службового розслідування та звільнення його з посади ректора. Суд поновив Ростислава Сабадишина на посаді ректора Рівненської медичної академії. Також суд зобов’язав виплатити чиновнику 255,4 тис. грн зарплати. Це рішення можна оскаржити в апеляції. Повне рішення суду ще не опублікували, тому мотиви судді наразі не відомі.

Додамо, що Ростислав Сабадишин очолив Рівненську медичну академію 16 жовтня 1998 року. За цей час у навчальному закладі виникло декілька корупційних скандалів. Зокрема, студенти та випускники розповіли журналістам «Четвертої влади», що їм доводилося платити за оцінки на складанні іспитів та навіть за вступ. Трьох викладачів із медичного коледжу затримували за хабарництво, проте навіть після цього вони продовжили працювати та викладати у навчальному закладі.