8 га біля озера в Трускавці незаконно передали під будівництво

Господарський суд Львівської області за позовом прокурорів визнав недійсним договір оренди земельної ділянки площею понад 8 га у Трускавці та зобов’язав повернути її територіальній громаді. Про це повідомили в прокуратурі Львівщини.

За матеріалами справи, у 2023 році Трускавецька міська рада незаконно передала ділянку вартістю понад 22,3 млн грн на вул. Бориславській у Трускавці в оренду на 10 років ТОВ «Стронг-Бізнес». Землю надали для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови.

Підставою для передачі ділянки без обов’язкових земельних торгів стала наявність на ній гідротехнічних споруд, які належали товариству. Йдеться про земляну дамбу та донний водовипуск купального озера на річці Вишниця.

«Проте прокурори довели в суді, що ці споруди є частиною водного об’єкта, а не окремою нерухомістю, яка дає право отримати землю під забудову без торгів. До того ж ділянку передали як землю громадської забудови, хоча вона пов’язана з обслуговуванням водного фонду та має обмеження у вигляді прибережної захисної смуги», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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За даними прокурорів, дамба завдовжки 213 метрів проходить через три земельні ділянки, однак на спірній розташовано лише близько 86 метрів споруди. Решта належить до земль водного фонду.

Рішенням від 26 жовтня суд повністю задовольнив позовні вимоги – визнав недійсним договір оренди земельної ділянки площею понад 8 га у Трускавці та зобов’язав ТОВ «Стронг-Бізнес» повернути її громаді.

За інформацією аналітичної системи YouControl, ТОВ «Стронг-Бізнес» зареєстроване 20 років тому у селі Станиля Дрогобицького району. Основний вид діяльності – вантажний транспорт. Власниками вказані мешканка Одеси Інна Бессараб та мешканка Кривого Рогу Юлія Федюкіна.