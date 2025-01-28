Червоним кольором позначені межі спірної ділянки

Господарський суд Львівської області скасував розпорядження про відведення лісової ділянки біля Перемишлян у комунальну власність. Ця земля накладається на межі заказника «Білий берег» й перебуває в державній власності.

Йдеться про земельну ділянку площею 12,6 га в лісовій зоні біля Перемишлян. У 2013 році Перемишлянська РДА, якою тоді керував Петро Бучко, видала розпорядження, яким віднесла цю ділянку до земель сільськогосподарського призначення. У 2020 році Держгеокадастр передав цю землю в комунальну власність Перемишлянської міської ради.

На думку прокуратури, цю ділянку сформували і передали міській раді незаконно, адже вона накладається на іншу ділянку – межі сформованого лісового заказника «Білий берег». Загалом площа накладання становить майже 1 га. Паралельно поліція розслідує кримінальне провадження через передачу земель заказника у власність.

Натомість у суді представники Перемишлянської міськради наполягали, що ділянку сформували з земель пайовиків, вона була віднесена до земель запасу. Крім цього, раніше прокуратура не оспорювала віднесення цієї ділянки в комунальну власність.

Зважаючи на обставини справи, суддя Ольга Бортник позов прокуратури задовольнила і скасувала розпорядження РДА і Держгеокадастру про формування ділянки і відведення її в комунальну власність міської ради.

Додамо, що заказник «Білий берег» утворила Львівська облрада у 2018 році. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України.