Ділянка розташована на просп. Червоної Калини за Сихівським мостом

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало право оренди ділянки під будівництво багаторівневого паркінгу на Сихові за 15 млн грн. Право оренди ділянки купило ТзОВ «Проперті Львів».

Йдеться про ділянку площею майже 0,85 га на просп. Червоної Калини, 2а, де зараз розташована відкрита парковка. Ділянка належить до земель промисловості, транспорту, звʼязку та енергетики. На аукціон її виставили 20 грудня зі стартовою ціною 470,8 тис. грн з правом оренди на 10 років.

Торги відбулись 21 січня на сайті «Prozorro. Продажі». В них взяли участь 10 учасників. Переможцем обрали ТзОВ «Проперті Львів», що запропонувало купити право оренди землі за 15 млн грн. Під час аукціону ціна зросла у 31 раз. Пропозиція компанії відрізнялась від найближного конкурента – ТзОВ «ЛТД Спіраль Львів» – відрізнялась лише на одну гривню.

«Такий вид продажу – право оренди – дасть змогу місту одночасно поповнювати бюджет громади, а також збудувати у густонаселеному мікрорайоні Львова великий підземний паркінг», – повідомили в управлінні земельних ресурсів.

ТзОВ «Проперті Львів» зареєстроване у 2022 році у Львові. Керівником та засновником компанії вказаний львівʼянин Андрій Тарасюк.