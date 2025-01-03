Якщо раніше найдорожчою була оренда в центральній частині Львова, то зараз чіткої градації вже немає

У 2024 році до бюджету Львівської громади від оренди землі надійшло 631,76 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше, ніж у 2023 році. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Львів.Містобудування» із посиланням на управління земельних ресурсів.

Лідером за кількістю укладання договорів оренди впродовж десяти років є Шевченківський район. У 2024 році, згідно із базою чинних договорів оренди, там зафіксовано 529 договорів на загальну суму 147, 8 млн грн. Друге місце посів Сихівський район. Трійку лідерів закрив Залізничний район.

Рекордними цього року стали надходження коштів до бюджету від відшкодування втрат за фактичне землекористування – 35,6 млн гривень. Хоча за планом передбачалося 10 млн грн. Зокрема відділ правового забезпечення департаменту подав майже дві сотні позовних заяв/судових наказів до суду, зокрема і щодо стягнення заборгованості за договорами про відшкодування втрат, а також стягнення безпідставно збережені кошти, та заборгованість за оренду комунальної землі, на суму понад 60 млн грн.

Якщо раніше найдорожчою була оренда в центральній частині Львова, то зараз чіткої градації вже немає. Натомість дедалі актуальнішими і затребуванішими стають великі площі, які розміщені на околиці міста. Ще одна важлива особливість – у Львові підприємці почали масово оформляти земельні ділянки під промислові потреби і розвивати там бізнес.