Суд позбавив повноважень голову ВККС Сергія Козьякова

ВККС відповідає за формування суддівського корпусу країни, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня

Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він визнав відсутність у Сергія Козьякова та його заступника Станіслава Щотки повноважень членів ВККС, повідомляється на сайті суду.

Як йдеться в повідомленні, Окружний адмінсуд розглянув заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця і Олександра Кротюка, і прийняв рішення їх задовольнити.

Суд заборонив Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який виконуватиме обов'язки голови, ввести Остапця до складу ВККС.

Остапець 6 травня був призначений членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Окружний адмінсуд вважає, що в Козьякова і Щотки закінчився чотирирічний термін повноважень, оскільки вони були призначені на посади в 2014 році. Водночас на момент їх призначення чинне законодавство встановлювало термін повноважень членів ВККС - шість років.

Зазначимо, що ВККС відповідає за формування суддівського корпусу країни, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Своєю чергою, як інформує «Українська правда», у Вищій кваліфікаційній комісії суддів заявляють, що Окружний адміністративний суд Києва не мав підстав тимчасово забороняти Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови ВККС.

Нагадаємо, раніше 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію «ПриватБанку», не з’явилисяна обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.