Шевченківський райсуд Києва провів чергове засідання у справі майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який напідпитку наїхав на трьох курсанток. Зокрема, суддя змінила для майора запобіжний захід, повідомив у середу, 23 грудня, «Судовий репортер».

Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Відтак суддя поставила питання запобіжного заходу.

Прокурорка наполягала на триманні Холодного під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення майора з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.

Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з працівниками академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.

Обвинувачений вкотре заявив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.

Суддя після виходу з нарадчої кімнати оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із покладенням обов’язків здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.

Наступне засідання в цій справі суд призначив на 25 січня.

Нагадаємо, 25 серпня в Києві співробітник Української військової медичної академії Володимир Холодний у дворі медакадемії порушив правила дорожнього руху і в стані алкогольного сп’яніння автомобілем наїхав на трьох абітурієнток. Бампером їх притиснуло до бокової частини сходів ґанку.

Від наїзду троє дівчат отримали тяжкі ушкодження ніг. В останнє засідання прибула лише одна потерпіла, в якої були перелами ніг. Інші двоє дівчат, яким ампутували по одній нозі, лікуються за кордоном.

Дії Холодного кваліфікують як порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.