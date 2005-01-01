Суд реабілітував розстріляного комуністами полковника УНР Артеменка-Орлика

Військового командира розстріляли більшовики у лютому 1922 року

Апеляційний суд Київської області реабілітував засудженого за часів СРСР полковника Української народної республіки Федора Артеменка (Орлика), а також його соратників Якова Хоменка (Смутенка) і Федора Ногу. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Відповідно до закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», рішенням суду реабілітовано петлюрівського отамана Київської області Федора Артеменка-Орлика і його побратимів Якова Хоменка-Смутенка і Федора Ногу, які чинили опір комуністичному режиму, брали участь у збройних загонах УНР.

Артеменко — полковник Армії УНР, згодом легендарний «Отаман Орлик» — найвідоміший на Київщині отаман часів Української революції 1917–1921.

Так, у Київській області в 1920-1922 роках загони під керівництвом отамана Орлика почали боротьбу проти більшовицьких загарбників у районі Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Клавдієвого, Бородянки, Тетерева, Радомишля, Іванкова, Димера, Чорнобиля, Фастова, Макарова.

Бійці атакували більшовицькі гарнізони та військові частини Червоної армії і проводили агітаційну роботу серед населення.

Встановлено, що за свою визвольну діяльність постановою Київської губернської надзвичайної комісії від 26 лютого 1922 року отамани Артеменко (Орлик), Хоменко (Смутенко) і Нога визнані ворогами радянської влади, невиправними бандитами і засуджені до розстрілу.

Після вивчення архівної кримінальної справи встановлено, що вказані особи необґрунтовано засуджені за боротьбу за незалежність України, яка «проявилася в участі та керівництві збройними загонами УНР, а також у боротьбі проти чинної влади в інший спосіб».

До слова, у травні 2018 року в Україні учасницю радянсько-фінського конфлікту 1939-1940 років, яка нині проживає в Києві, офіційно визнали особою з інвалідністю внаслідок війни. Це перший випадок у країні, який став можливим завдяки чинним законам про декомунзацію.