У Стрийському парку будують ресторан на місці павільйону 1894 року

Львівський окружний адміністративний суд скасував штраф, який інспекція ДАБК Львова наклала через будівництво ресторану у Стрийському парку. Роботи замовила компанія, що належить двом депутатам Львівської міської ради Юрію Ломазі та Олексію Різнику. Торік генпідрядник будівництва отримав штраф за руйнування будівлі замість її реконструкції.

Як повідомляє антикорупційний сайт «Наші Гроші. Львів», інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львові у травні 2019 року оштрафувала фірму «Промтехімпекс» на 86,5 тис. грн. Це підприємство є генпідрядником ТОВ «Львів-Енергія», яке здійснює реконструкцію колишнього виставкового павільйону на вул. Уласа Самчука, 16 у Стрийському парку під ресторан.

У квітні 2019 року частину будівлі знищили, що і стало причиною перевірки міської інспекції ДАБК цього об’єкту. Перевірка інспекції встановила, будівництво не відповідає затвердженій проектній документації, оскільки підрядник демонтував частину існуючих фундаментів, не передбачених проектом.

Так виглядав павільйон у Стрийському парку, на місці якого будують ресторан

Власниками «Львів-Енергія» є два новообраних депутати Львівської міськради від «Європейської солідарності» – Юрій Ломага та Олексій Різник, які більш відомі як юристи та бізнес-партнери депутата Львівської облради Григорія Козловського.

Після того, як забудовник зруйнував частину будівлі у Стрийському парку, Львівська міська рада вимагала відновити будівлю, а інспекція ДАБК наклала штраф за руйнування павільйону. Забудовники оскаржили цей штраф у суді.

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Оксана Карп’як, яка розглянула цю справу 4 листопада, не побачила доказів присутності під час перевірки будівництва директора «Промтехімпексу», бо в акті перевірки не вказані час та обставини, за яких він відмовився підписати документ. Таким чином суддя визнала протиправними дії інспекції ДАБК і скасувала постанову про накладення штрафу.

Нагадаємо, у лютому 2020 року «Львів-Енергія» скасувала припис інспекції ДАБК про припинення будівництва ресторану на вул. Уласа Самчука, 16.

Павільйон на вул. Уласа Самчука, 16 збудували для Крайової виставки у 1894 році. Загалом тут звели понад десяток павільйонів, вони були єдиним комплексом. До 2019 року вцілів лише один павільйон.