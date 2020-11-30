«Ми навіть не встигли зорієнтуватися, як вони написали заяви».

Новообрані депутати .Львівської міськради Олексій Різник (зліва) і Юрій Ломага (справа) отримали звання заслужених юристів України від Петра Порошенка у жовтні 2018 року

Двоє депутатів Львівської міської ради від партії «Європейська солідарність» Юрій Ломага і Олексій Різник, які стали ініціаторами скандального засідання міськради 24 листопада, виявились заслужениими юристами України. Таке звання вони отримали указом тодішнього президента Петра Порошенка у жовтні 2018 року.

Юрій Ломага і Олексій Різник є багаторічними адвокатами і бізнес-партнерами місцевого олігарха Григорія Козловського. Вони відомі тим, що захищали у суді скандальні справи щодо скандального будівництва, руйнування пам’яток архітектури та рейдерства. На минулих місцевих виборах Різник з Ломагою пройшли депутатами у Львівську міську раду від «Європейської солідарності».

Саме ці два депутати були ключовими особами у проведенні 24 листопада скандального засідання депутатів трьох фракцій без офіційно обраного мера. За словами голови міської ТВК Ігора Сліпецького, Різник з Ломагою у ніч підрахунку голосів спочатку взагалі домагалися скликання засідання міськради уже на ранок 23 листопада.

Сам Григорій Козловський, який раніше також був депутатом міськради, за підсумками виборів став депутатом «ЄС» у Львівській обласній раді.

Як виявилось, колишній президент України Петро Порошенко ще у жовтні 2018 року своїм указом присвоїв Юрію Ломазі і Олексію Різнику звання заслужених юристів України. В указі президента за 8 жовтня 2018 року вказано, що звання заслужених юристи отримують за «вагомий внесок у розбудову правової держави, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм».

В указі президента не уточняється, за які конкретно заслуги перед державою двоє львівських адвокатів отримали почесне звання, проте вони опинилися у списку нагороджених поруч з суддями, членами вищої кваліфікаційної комісії суддів, високопосадовцями прокуратури та Кабінету міністрів.