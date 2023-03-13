Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити перші дві справи щодо воєнних злочинів, пов'язаних з російським вторгненням в Україну. Суд буде добиватися видачі ордерів на арешт кількох осіб. Про це повідомляє The New York Times.

Ці кримінальні справи будуть першими міжнародними обвинуваченнями, висунутими від початку повномасштабного вторгнення РФ, і порушені після кількох місяців роботи спеціальних слідчих груп.

У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей і підлітків й відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Головний прокурор Карім Хан має спочатку представити свої обвинувачення групі суддів із досудового провадження, які вирішать, чи дотримано правових норм для видачі ордера на арешт, чи слідчим потрібні додаткові докази.

Поки незрозуміло, кому суд планує пред'явити обвинувачення у кожній справі. Деякі дипломати та експерти заявили про можливість пред'явлення обвинувачень Владіміру Путіну, оскільки суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявляв, що цілеспрямоване знищення інфраструктури України Росією може призвести до розслідувань проти президента Росії Владіміра Путіна у Міжнародному кримінальному суді.

Наразі створення міжнародного трибуналу для російського президента Владіміра Путіна та всього військово-політичного керівництва РФ підтримали 30 країн.