Цілеспрямоване знищення інфраструктури України Росією може призвести до розслідувань проти президента Росії Владіміра Путіна у Міжнародному кримінальному суді. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє «Європейська правда».

За словами Бушмана, Путін може стати об'єктом розслідування Міжнародного кримінального суду у Гаазі за скоєння злочинів проти людяності.

«І це – не гіпотетична справа ... Якщо люди внаслідок прицільного знищення цивільної інфраструктури залишаються без опалення та електрики за низької температури, це можна розцінювати як злочин проти людяност», – наголосив очільник міністерства юстиції Німеччини

За його словами, ознакою прямої відповідальності Путіна можуть слугувати виступи президента Росії на телебаченні, в яких очільник Кремля заявив, що подібні удари є навмисною тактикою.

Водночас, генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини не може почати розслідування щодо президента Росії, оскільки Путін є главою держави і тому має імунітет.