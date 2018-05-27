Суд у справі Романа Насірова взяв перерву на два місяці

Сторона звинувачення не змогла зачитати бодай однієї сторінки звинувачувального акту

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 13:041411

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Суд у справі Романа Насірова взяв перерву на два місяці
За прогнозами голови САП Назара Холодницького, читання звинувачувального вироку Насірова може тривати близько трьох років.

У п’ятницю, 15 червня, Шевченківський районний суд міста Київ розглядав справу екс-голови Державної фіксальної служби Романа Насірова.

Після того, як прокурор справи зробив запит про продовження процесуальних обов’язків для Насірова, його захист почав доповідь, яка тривала майже дві години, наполягаючи на необхідності виїзду Насірова за кордон у зв’язку зі станом здоров’я. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

Після того, як суд відмовив стороні захисту, засідання завершилося і взяло перерву до 13 серпня 2018 року.

Нагадаємо, що 3 березня, 2017 року, НАБУ оголосило Насірову підозру у в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Після чого, пославшись на стан здоров’я, Насіров неодноразово клопотав про дозвіл виїхати за кордон.

Через пів року на громадянина Британії Насірова завели ще одну справу, його запідозрили в ухваленні незаконних рішень, що призвели до великих збитків. Ще через кілька місяців Кабінет міністрів нарешті ухвалив рішення про звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. За прогнозами голови САП Назара Холодницького, читання звинувачувального вироку Насірова може тривати близько трьох років.

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