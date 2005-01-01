Підозрюваний у корупції Роман Насіров планує податися в політику

Роман Насіров після затримання силовиками у березні 2017 року

Звільнений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров зібрався в політику. Про це він розповів журналістам після засідання Апеляційного адміністративного суду в його справі, пише ТСН.

«Я подав заяву до суду з приводу незаконного звільнення. Навіть не знаю, чи звільнили мене, чи ні, тому що ніяких документів на руки я не отримав. Я продовжую займатися громадською діяльністю і почав займатися політичною діяльністю, але скоро ви про це почуєте значно більше», — сказав Насіров.

На питання, чи не збирається він випадково в президенти, підозрюваний у корупції податківець відповів: «Так, чому б і ні, дорогу молодим. Я планую офіційно про це оголосити пізніше і все розповім докладно». Він уточнив, що планує офіційно оголосити про свої плани в середині квітня.

Як писав ZAXID.NET, нині Насірова судять за звинуваченням у зловживанні владою і службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК). 31 січня Романа Насірова звільнили з посади голови ДФС.

Окрім того, Національне антикорупційне бюро розслідує справу про отримання хабара колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим і перевіряє його рахунок у латвійському банку.