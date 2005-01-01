Кличко не заперечив своєї участі у виборах президента України

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 07:5858011

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Кличко не заперечив своєї участі у виборах президента України
фото Радіо Свобода
У 2014 році Кличко зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка

Мер Києва Віталій Кличко не заперечив висунення своєї кандидатури на пост президента України в 2019 році. Про це він заявив німецькій газеті Tagesspiegel в інтерв'ю, яке публікується в неділю, 25 березня, пише DW.

«Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям», - сказав Кличко.

Крім цього, Кличко застеріг країни Заходу від скасування санкцій проти Москви. «Санкції - один з найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють», - заявив політик і додав - поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно посилювати.

Мер Києва також заявив, що газопровід «Північний потік-2» завдасть Україні серйозної шкоди. На його думку, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а в першу чергу Росії.

Нагадаємо, у 2014 році Кличко зняв свою кандидатуру на пост президента України на користь Петра Порошенка.

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