Іван Левко сказав, що хотів тільки налякати загиблого і шкодує за вчинене

Свалявський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Левка винним у вбивстві 17-річного юнака і призначив йому 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 18 червня, йдеться про інцидент, який стався у січні 2025 року в селі Неліпино Мукачівського району. Під час сварки з підлітком 56-річний господар схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним неповнолітнього у груди, від чого той помер у хірургічному відділенні Свалявської міської лікарні.

У матеріалах справи йдеться, що конфлікт між обвинуваченим та загиблим стався через ревнощі. Під час судового засідання Іван Левко визнав свою вину частково і пояснив, що в той день 17-річний юнак прийшов до нього додому, щоб відремонтувати мотоцикл. Обвинуваченому не сподобалося, як невістка пригощала підлітка кавою і пивом, він зробив зауваження, а коли загиблий попрямував до нього, схопив ножа та вдарив у груди. Іван Левко сказав, що хотів тільки налякати загиблого і шкодує за вчинене.

Заслухавши покази свідків та дослідивши всі матеріали справи, суддя Едіта Вінер визнала Івана Левка винним у вбивстві і призначила йому 7 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.