56-річного підозрюваного поліцейські розшукали та затримали

У ніч на неділю, 26 січня, під час раптового конфлікту 56-річний закарпатець вдарив ножем у серце 17-річного підлітка. Медики намагались його реанімувати, але не змогли врятувати життя. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

Як повідомила поліція Закарпаття, уночі 26 січня до них надійшло повідомлення про госпіталізацію 17-річного жителя села Неліпино з ножовим пораненням у область серця. Хлопець помер попри намагання медиків його реанімувати.

Поліцейські встановили, що того вечора 17-річний загиблий перебував у гостях в 56-річного односельця. Разом вони розпивали алкогольні напої і згодом між ними виник конфлікт, під час якого чоловік схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним неповнолітнього у груди.

56-річного підозрюваного поліцейські розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Слідство у справі триває.