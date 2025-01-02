Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 45-річному Олексію Бондарєвому за хуліганство. Чоловік викинув з вікна девʼятого поверху собаку – від отриманих травм тварина загинула на місці. За скоєне обвинуваченому призначили чотири роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 27 грудня, інцидент стався на вулиці Пілотській в Хмельницькому 27 липня близько 23:40. За даними слідства, раніше неодноразово судимий Олексій Бондарєв схопив французького бульдога та викинув його з вікна девʼятого поверху, внаслідок чого тварина загинула.

Свідки розповіли у суді, що через декілька тижнів після злочину обвинувачений продовжив порушувати громадський спокій. Так, вранці 17 серпня 2024 року чоловік скидав з девʼятого поверху каміння та побутове сміття, чим пошкодив лобове скло автомобіля Mitsubishi Colt, яке було припарковане біля багатоповерхівки.

Олексій Бондарєв свою вину заперечив. Він стверджував, що прихистив собаку та кілька днів доглядав за твариною. Ввечері 27 липня у нього вдома нібито був знайомий, який і скинув бульдога з вікна. За словами обвинуваченого, його гість – солдат, який самовільно залишив військову частину, тож він вирішив взяти вину на себе. Крім того, зазначив, що 17 серпня не міг злізти з навісу покрівлі, тому для привернення уваги почав скидати звідти сміття. Проте зібрані докази спростували слова хмельничанина.

Суддя Інна Порозова визнала 45-річного Олексія Бондарєва винним у жорстокому поводженні з тваринами та хуліганстві (ч.1 ст. 299, ч. 3 ст. 296 КК України) й призначила чотири роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.