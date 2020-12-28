Депутатку Лиманської міськради VII скликання, що у Донецькій області, засудили на п’ять років за організацію незаконного рефендуму про незалежність так званої «ДНР». Про це у понеділок, 28 грудня, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Прокуратура відзначає, шо у травні 2014 року, під час окупації міста Лиман та Лиманського району Донецької області бойовиками незаконних збройних формувань РФ, жінка брала активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму як член територіальної та голова дільничної виборчих комісій щодо визнання державної самостійності так званої «ДНР».

Суд ув’язнив жінку на п’ять років позбавлення волі із випробувальним терміном на один рік за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.