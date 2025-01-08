Засуджений має компенсувати потерпілим 382 тис. грн завданої шкоди

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого підприємця Олександра Венчука винним у шахрайстві та підробці документів. За перепродаж автівок, які він мав доставити клієнтам з ЄС, перевізнику присудили 6 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 грудня, у серпні 2020 року Олександр Венчук отримав замовлення на доставку в Україну Audi Q 5 та Dacia Sandero, які потерпілі купили відповідно у дилерів в Бельгії та Німеччині. Обвинувачений завіз автівки з-за кордону і, підробивши документи, перепродав їх іншим людям, завдавши потерпілим понад 400 тис. грн шкоди.

Під час судового засідання Олександр Венчук не визнав своєї вини і сказав, що не завозив автівки з Європи, а робили це його колеги, які оформили автомобілі на себе і виставили на продаж.

Суд вивчив витяги з ЄРДР про підробку документів щодо набуття права власності, довідки Закарпатської митниці, оголошення на сайті Auto.RIA про продаж автомобілів, а також покази свідків – водіїв обвинуваченого. Останні розповіли, що доставили Audi Q 5 та Dacia Sandero до українського кордону, звідки їх забрав Олександр Венчук.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав підприємця з Мукачева Олександра Венчука винним у шахрайстві та підробці документів і призначив йому 6 років ув’язнення. Засуджений має компенсувати потерпілим 382 тис. грн завданої шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.