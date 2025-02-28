Володимир Химич очолює Верхньокоропецьку сільську раду три строки поспіль

У п’ятницю, 28 лютого, Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні позову САП до голови Верхньокоропецької сільської ради Закарпатської області Володимира Химича та його дружини про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Йдеться про будинок та земельну ділянку, загальною вартістю 2,6 млн грн у Мукачеві, які дружина Володимира Химича купила у січні 2022 року. З огляду на видатки та доходи родини, оприлюднені у декларації посадовця, правоохоронці вважають купівлю нерухомості необґрунтованою.

«Суд визнав сукупність доказів сторони відповідачів більш переконливими порівняно з сукупністю доказів позивача. Поряд з цим, судом встановлено, що голова Верхньокоропецької сільради порушив вимоги фінансового контролю та під час подання декларацій зазначав недостовірні відомості щодо наявних у його родини грошових активів», – зазначили у ВАКС.

Рішення суду набере чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, Володимир Химич очолює Верхньокоропецьку сільську раду три строки поспіль – з листопада 2010 року. Крім арештованої нерухомості, у власності його родини понад десять земельних ділянок, кілька магазинів та нежитлових приміщень.