Суд відмовив у поновленні на посаді екс-директора львівського Органного залу

У будинку органної та камерної музики триває ремонт

У вівторок, 30 жовтня, Франківський районний суд відмовився поновлювати на посаді колишнього виконувача обов'язків директора Львівського будинку органної та камерної музики Юліана Винницького. Судова справа щодо оскарження підсумків конкурсу, у результаті якого переміг його опонент Іван Остапович, тривала понад рік.

Юліан Винницький очолював Органний зал з 1988 року

Нагадаємо, керівника Органного залу обрали лише з другої спроби. Перший конкурс відбувся 23 серпня 2017 року, тоді комісія обрала тодішнього в.о. директора Юліана Винницького, який обіймав цю посаду з 1988 року.

Результати того конкурсу викликали сильне обурення серед громадськості, а його результат визнали недійсним через порушення процедури. Також основною претензією було те, що Юліан Винницький не представив програми розвитку органного залу, що є прямим порушенням закону України «Щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури».

Іван Остапович керує залом уже рік, за цей час в установі відбулись відчутні зміни

У новому конкурсі, який відбувся 8 листопада, Винницький участь не брав, оскільки подав позов до суду із вимогою укласти з ним трудовий договір за результатами конкурсу 23 серпня. Тож 8 листопада комісія розглянула лише кандидатуру його опонента, Івана Остаповича, який подав свою кандидатуру знову. Інших охочих стати директором органного залу не було.

Іван Остапович представив свою програму роботи на посаді директора органного залу на рік і п’ять років. Серед основних цілей були заявлені: промоція закладу та його заходів, створення сайту, оптимізація роботи кас, укладання контракту із квитковим сервісом, проведення нового концертного сезону з оновленою програмою. Варто зауважити, що значна частина із заявленого була втілена ним протягом року попри судову тяганину.

Утім ставити крапку у тій історії ще не можна, адже Юліан Винницький пообіцяв подати апеляцію.