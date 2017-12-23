Суд відправив очільника запорізької «Самопомочі» під домашній арешт

Марченко у суді

Червонозаводський районний суд Харкова увечері 23 грудня обрав запобіжний захід для заступника голови Запорізької облради, керівника фракції «Самопоміч» і лідера обласного осередку партії Владислава Марченка, пише LB.ua.

Суддя Віктор Єжов відмовив у клопотанні прокуратури про взяття Марченка під варту, але також не дозволив депутатам Верховної Ради на чолі з Олегом Березюком взяти його на поруки. Замість цього Марченко повинен буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом в Запоріжжі і носити електронний браслет стеження.

Адвокати Марченка заявили, що будуть оскаржувати рішення суду і просити змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт. Вони хочуть, щоб підозрюваний міг виконувати свої обов'язки в облраді.

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації «Самопомочі», заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від «Самопомочі» Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, «втік через вікно і в капцях по снігу». Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 млн грн бюджетних коштів під час проведення робіт з будівництва стадіонів в Запоріжжі. Його братові — Маркові Марченку — також присудили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження.