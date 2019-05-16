Суд відпустив одного з фігурантів справи про махінації з житлом для Нацгвардії

Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами НАБУ гендиректора компанії «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороди та звільнив його з-під варти.

Нагадаємо, затримання Майбороди відбулося 14 травня у рамках розслідування зловживань командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова при обміні квартир для військовослужбовців. Разом з Алеровим тоді затримали, крім Майбороди, також оцінювача нерухомості.

За повідомленням прес-служби «Укрбуду», своїм рішенням суд визнав незаконність дій НАБУ, встановивши факт перевищення ними своїх службових повноважень. У компанії також повідомили, що адвокати готують заяву про злочин, скоєний працівниками НАБУ.

Як пояснив адвокат Майбороди Олег Татаров, затримання відбувалося з порушенням статті 208 кримінального процесуального кодексу. Він розповів, що без судової ухвали правоохоронці можуть затримувати лише тих підозрюваних, яких застали під час вчинення злочину або на яких безпосередньо після вчинення злочину вказують очевидці чи очевидні ознаки, або ж якщо є підстави вважати, що підозрюваний може втекти.

Адвокад також додав, що на момент затримання Майборода не перебував у статусі підозрюваного.

Нагадаємо, Майбороду та Алерова підозрюють у ростраті понад 81 млн грн під час махінацій з житлом для Національної гвардії.