61-річний Олександр Супрунюк перебуває перебуває під нічним домашнім арештом

Хмельницький апеляційний суд відсторонив на два місяці міського голову Нетішина Олександра Супрунюка. Посадовця підозрюють у службовій недбалості, що призвела до 6 млн грн збитків. На період розслідування 61-річний Олександр Супрунюк перебуватиме під нічним домашнім арештом. Про це повідомила 16 грудня пресслужба прокуратури області.

«Суд першої інстанції частково задовольнив клопотання прокурора, тому на ухвалу подали апеляційну скаргу. Зрештою, апеляційний суд відсторонив посадовця від займаної посади, залишивши запобіжний захід – нічний домашній арешт», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня співробітники СБУ спільно з поліцейськими оголосили Олександру Супрунюку підозру в службової недбалості. За даними слідства, на початку 2024 року Нетішинська міська рада провела процедуру публічних закупівель квадрокоптерів для військових. Тендер на придбання 1000 FPV-дронів для потреб ЗСУ виграла приватна компанія із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн. При цьому майже третину вказаної суми привласнив директор компанії-виробника.

Як з’ясувалось, підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Йдеться про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА. Комплектуючі були дешевші, ніж заявлено в угоді. Тож «накрутка» на кожному безпілотнику становила від чотирьох до семи з половиною тисяч гривень, залежно від його виду. Очільник міськради, підписавши акти приймання-передачі, не переконався у якості поставленої продукції та завдав збитків державі на суму понад 6 млн грн.

Якщо у суді доведуть вину посадовця, йому загрожує від двох до пʼяти років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади або штраф.

Олександра Супрунюка обирали мером Нетішина тричі. Посадовець перебував на посаді у 2014-2015, 2015-2020 роках і з 27 листопада 2020 року до 16 грудня 2024 року. 61-річний посадовець народився у селі Димівка Кримської області. Закінчив Кам’янець-Подільський педагогічний інститут за спеціальністю «Історія, право». Із 1985 до 1993 року працював вчителем, був заступником директора в трьох школах. Пізніше очолив підприємство «Укркомінбуд».