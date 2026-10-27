Обвинуваченому призначили 1 рік іспитового терміну

Івано-Франківський міський суд визнав Олександра Липчука винним у недбалому ставленні до військової служби, призначив йому 1 рік іспитового терміну та зобов’язав компенсувати Службі безпеки 931 тис. грн завданої шкоди.

Йдеться про колишнього начальника складу Управління СБУ в Івано-Франківській області, якого звинуватили у зникненні боєприпасів. У лютому суд виправдав експосадовця та встановив, що до зникнення можуть бути причетні інші службовці. За словами одного зі свідків, пароль від сигналізації був відомий необмеженій кількості людей.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Прокурор та Управління СБУ в Івано-Франківській області подали апеляцію. На їхнє переконання, суд безпідставно дійшов висновку про можливість доступу сторонніх до складів, адже приміщення були під охороною та опечатуванням, а фактів несанкціонованого проникнення чи викрадення не встановили.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

2 жовтня Івано-Франківський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок і призначив новий розгляд справи.

Під час судового засідання 21 жовтня Олександр Липчук визнав свою вину і розповів, як після початку повномаштабного вторгнення РФ згрупував в одному місці частину озброєння, боєприпасів та гуманітарної допомоги. Під час напливу військовослужбовців, яким терміново видавали це майно, обвинувачений всупереч інструкції не вів належного обліку, роблячи записи тільки у свій блокнот, а тому ненавмисно допустив недостачу.

Суд також врахував, що обвинувачений 23 роки проходив військову службу на посадах сержантського і старшинського складу в УСБУ в Івано-Франківській області та зарекомендував себе як військовослужбовець, що посередньо ставився до виконання посадових обов’язків.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала Олександра Липчука винним у недбалому ставленні до військової служби та призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового строку. Засуджений має компенсувати СБУ 931 тис. грн завданої шкоди. Вирок можуть оскаржити.