Після інвентаризації посадовець звільнився з СБУ, задекларувавши 46 млн грн гонорарів

Івано-Франківський міський суд виправдав колишнього начальника складу обласного управління СБУ Олександра Липчука, звинуваченого у недбалому ставленні до військової служби, що призвела до зникнення боєприпасів на 931 тис. грн.

Як йдеться у вироку суду від 4 лютого, штаб-сержант Олександр Липчук служив в СБУ з 2000 року і в грудні 2020 року його призначили на посаду техніка по зброї і начальника складу Управління СБУ в Івано-Франківській області. До обов’язків посадовця входили приймання та видача зброї, контроль технічного стану боєприпасів, а також облік інженерного та хімічного озброєння.

У червні-серпні 2023 року в СБУ Івано-Франківської області пройшла інвентаризація, яка встановила нестачу боєприпасів на суму 931,2 тис. грн. У жовтні 2023 року Олександр Липчук звільнився у відставку на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби.

Під час судового засідання експосадовець визнав свою вину і розповів, що керував складом понад 20 років і за цей час не допускав недбалості, що могла призвести до втрати майна. Обвинувачений розповів, що з початком повномасштабного вторгнення РФ робота Управління СБУ в Івано-Франківській області була розбалансованою, інколи зброя видавалась на підставі вказівок керівництва, а облік видачі та повернення зброї вівся на підставі заведеного ним журналу.

Олександр Липчук повідомив, що під його контролем перебували три склади зі зброєю та іншим речовим майном. Бували випадки, що він з метою одночасної видачі речей та зброї відкривав всі приміщення складів, що теоретично дозволяло деяким працівникам СБУ непомітно заволодіти боєприпасами.

Водночас начальник фінансового відділу Управління СБУ в Івано-Франківській області засвідчив, що за наслідком ревізії не вдалось встановити, куди зникли боєприпаси та речі, а також не встановлено спосіб їх втрати.

«Судом встановлено, що приміщення складів було під постійною охороною та відеонаглядом, а до зникнення можуть бути причетні інші службові особи. Свідок підтвердив, що пароль від охоронної сигналізації приміщень складів відомий необмеженій кількості осіб», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук виправдав Олександра Липчука і ухвалив покласти 17 тис. грн витрат за проведення судових експертиз на рахунок держави.

Додамо, що у 2024 році Олександр Липчук подав декларацію при звільненні, зазначивши, що отримав 46 млн грн гонорарів та інших виплат в СБУ.