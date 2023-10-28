Пенсіонерку засудили за поширення комуністичної символіки і пропаганди

Личаківський районний суд Львова 25 жовтня виніс вирок уродженці Білорусі, львів’янці Тетяні Бєлавінцовій за поширення комуністичної символіки. 64-річна пенсіонерка поширювала у забороненій соцмережі «Однокласники» публікації з пропагандою комуністичної ідеології, возвеличувала Сталіна, Брежнєва. Їй призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, уродженка Білорусі з травня 2021 до червня 2022 року на своїй сторінці в «Однокласниках» розмістила 11 зображень комуністичної символіки у вигляді червоного прапора з серпом та молотом, герба СРСР, портрети Сталіна та Брєжнєва, що є забороненими згідно з Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 травня 2015 року.

Також проширювала комуністичну пропаганду у вигляді картинок з написами російською мовою «Время Брежнева многие называют «Золотойвек СССР», «Спасибо Брежневу за моё счастливое детство!», «Товарищ Сталин объясняет происхождение вирусов и эпидемий» та інше.

У суді пенсіонерка свою вину визнала та розкаялася, вона уклала угоду з прокурором про визнання винуватості.

Вивчивши метеріали справи суддя Назар Стрепко визнав Тетяну Бєлавінцову винною у поширенні комуністичної символіки та пропаганді тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 ККУ). Вироком суду їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік. Водночас суд звільнив її від відбування покарання, встановивши іспитовий строк один рік.

На початку жовтня цього року СБУ викрила згадану пенсіонерку на пропаганді комуністичної символіки.