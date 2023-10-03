48-річний львів'янин та 64-річна львів'янка поширювали заборонену в Україні комуністичну символіку

СБУ викрила двох мешканців Львова, які публічно поширювали в соцмережах заборонену в Україні комуністичну символіку та підтримували агресію Росії проти України. 48-річному чоловікові та 64-річній жінці загрожує п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у вівторок, 3 жовтня, в прокуратурі Львівщини, мешканка Львова у забороненій соцмережі «Однокласники» розміщувала публікації з пропагандою комуністичної ідеології. Зокрема, герб СРСР, портрети Сталіна, Брежнєва та інше.

Ще один львів’янин у тій же соціальній мережі поширював дописи із комуністичною символікою у вигляді серпа і молота та позитивно висвітлював ідеї комунізму. Обоє відкрито підтримували агресію Росії проти України.

«Одним з фігурантів є 48-річний громадянин України, син колишнього військового радянської армії, якому з дитинства батько прививав «любов» до СРСР. Іншою зловмисницею виявилась уродженка Білорусі, яка тривалий час проживає у Львові та має громадянство нашої держави», – йдеться в повідомленні СБУ.

Львів'янам повідомили про підозру у поширенні та публічному використанні комуністичної символіки (ч. 1 ст. 436-1 ККУ). Їм загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією майна.