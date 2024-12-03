Під час обшуків у розважальних закладах вилучили безакцизних товарів на 1,2 млн грн

Мукачівський міськрайонний суд визнав Марину Лавришин, Владислава Козара та Івана Матвійчука винними у незаконному збуті підакцизних товарів, вчинене організованою групою. За торгівлю електронними сигаретами і рідинами до них у закарпатських кінотеатрах обвинуваченим присудили по 130 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 22 листопада. Йдеться про незаконну торгівлю підакцизними товарами в кінотеатрі «Скай» в Мукачеві та в приміщенні комп’ютерного клубу True Games на другому поверсі кінотеатру «Скала» у Тячеві. Обвинувачені – підприємець та адміністратори закладів без ліцензії продавали відвідувачам закладів електронні сигарети, рідини до них та тютюн до кальяну.

Під час обшуків 5 липня 2024 року детективи БЕБ вилучили понад 2,5 тис. упаковок з сигаретами, рідинами та змінними картриджами на 1,2 млн грн.

29 жовтня Марина Лавришин, Владислав Козар та Іван Матвійчук уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віктор Гейруш призначив кожному з них по 130 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.