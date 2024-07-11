Організаторам продажу загрожує до 170 тис. грн штрафу

На Закарпатті БЕБ викрило нелегальний продаж безакцизних електронних сигарет в кінотеатрі та мережі комп’ютерних клубів. Всього вилучили 2,5 тис сигарет і комплектуючих до них на 1,2 млн грн. Організаторам продажу загрожує до 170 тис. грн штрафу.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 10 липня, організаторів нелегального продажу тютюнових виробів викрили у Мукачеві і Тячеві.

«Зловмисники зберігали та реалізовували електронні сигарети без марок акцизного податку та різноманітні аксесуари до них. Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили понад 2,5 тисячі електронних сигарет, рідини до них, змінні картриджі, кошти отримані від незаконної діяльності, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,2 млн грн», – інформують в Бюро економічної безпеки.

Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк 11 липня розповіла ZAXID.NET, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Санкція статті передбачає від 85 до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.