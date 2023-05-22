Радехівський районний суд Львівщини виніс вирок Тарасу Бачмазі, який з розбитою пляшкою напав на червоноградського таксиста. Нападник раніше судимий за крадіжку, суд призначив йому п’ять місяців арешту.

Як вказано у вироку суду, який винесли у травні 2023 року, випадок трапився у листопаді 2022 року. До таксиста у Червонограді звернувся чоловік та попросив відвезти їх з знайомим у село Гоголів неподалік Червонограда. Один з чоловіків сів на передня сидіння, а інший, Тарас Бачмага, сів позаду водія. Коли водій приїхав на вказане місце, Тарас Бачмага попросив його вимкнути фари, однак водій відмовився. Після цього чоловіки вийшли з авто, не оплативши проїзд, а Тарас Бачмага вдарив водія по голові розбитою скляною пляшкою.

Водій розповів у суді, що, «коли вони обоє вийшли із автомобіля, то почали на нього нападати, він сів в автомобіль із відкритими дверима та почав втікати. Нападники волочились за автомобілем десь до двісті метрів, один тримався за задню дверку, а інший за передню».

У суді свідок, який їхав у таксі на передньому сидінні, розповів, що Тарас Бачмага викликав таксі та перед приїздом авто розбив скляну пляшку, з якої вони пили пиво, а горловину поклав у кишеню. Чоловік заявив, що між ними не було домовленостей щодо нападу на таксиста, а також, що він сам жодних ударів водію не наносив. Свідок бачив, як його знайомий вдарив водія розбитою пляшкою по голові.

У водія діагностували закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, одну рану у завушній ділянці та дві рани на обличчі.

Справу розглядала суддя Орислава Семенишин, вона дослідила матеріали, зокрема, що обвинувачений є раніше судимим за крадіжку, та визнала його винним в умисному легкому тілесному ушкодженні, призначивши покарання у вигляді п’яти місяців арешту. На вирок ще може бути подана апеляція.