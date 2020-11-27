Шевченківський суд Києва виніс виправдувальний вирок щодо колишнього судді Віктора Кицюка, якого обвинувачували у позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки до Межигір'я взимку 2013 року. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на адвоката потерпілих Романа Маселка.

За його словами, прокурор у справі не прийшов на судове засіданні, де Кицюка, який працював в Печерському суді Києва, повністю виправдали.

«Вона (суддя – ред.) не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорту, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини і доказах невинуватості водія», – зазначив Маселко.

За версією слідства, Кицюк виніс два завідомо неправосудні рішення, і саме за це Вища рада правосуддя позбавила його статусу судді. Сам Кицюк не визнає провини. Водночас захист судді вважає, що у його діях немає дисциплінарного складу злочину. Як підтвердження цієї тези вказується, що Вища рада правосуддя відмовилася притягувати його до відповідальності за ці факти.

Крім того, адвокат додавав, що він та його підзахисний проти закриття провадження через рішення Конституційного суду, та планує доводити свою невинуватість у судовому процесу.

Зазначимо, що у червні 2020 року КСУ фактично скасував статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення. КСУ аргументував своє рішення тим, що, мовляв, наразі не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, яке рішення судді є «неправосудним», а також не розкрито змісту сполучення «завідомо неправосудний».

Потерпілий у справі — учасник автопробігу до будинку Януковича Михайло Черкасенко був переконаний, що справа завершиться виправдувальним вироком екссудді: «Судді теж повинні бути підсудними та відповідати за свої рішення. Ця справа завершиться так само як і справа Царевич. Так що у нас ще довгий шлях до встановлення справедливої судової системи», — казав потерпілий.

Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, один із 337 судів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану – забороняли мирні зібрання, обвинувачували активістів за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.

Нагадаємо у червні суд визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів «Автомайдану».