Обвинуваченого разом з трьома ухилянтами затримали на блокпості за 5 кілометрів від кордону

Берегівський районний суд виправдав місцевого мешканця Василя Мартина, звинуваченого у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому, за попередньою змовою групою осіб.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 жовтня, 20 лютого 2024 року обвинуваченого разом з трьома ухилянтами затримали працівники ДПСУ на околиці села Рафайново Берегівського району, за 5 кілометрів від кордону з Угорщиною.

Під час судового засідання Василь Мартин не визнав свою вину і розповів, що того вечора підвозив друзів свого знайомого до готелю «Косино». На блок пості до його авто підійшли люди у військовій формі, щоб перевірити багажник. Тим часом його самого з пасажирами відвезли до відділку прикордонників.

За словами обвинуваченого, обшук автомобіля провели без його участі, а також свідків. Також Василь Мартин сказав, що не отримував грошей за незаконне переправлення чоловіків через кордон. Суд дослідив відео з камер спостереження та покази пасажирів обвинуваченого, які пояснили, що він не давав їм жодних вказівок щодо незаконного перетину державного кордону.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав Василя Мартина невинуватим у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України і виправдав його. На вирок можуть подати апеляцію.