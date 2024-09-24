За перевезення ухилянтів з одного населеного пункту в інший обвинувачена отримувала по 100 доларів

Берегівський районний суд визнав винною місцеву мешканку Леонору Сірмай у незаконному переправлення осіб через державний кордон України. За неодноразове перевезення ухилянтів в бік кордону обвинуваченій присудили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 вересня, у лютому 2024 року Леонора Сірмай домовилася по телефону з невстановленою особою, що довезе до кордону трьох чоловіків (один з них співпрацював з правоохоронцями – ред.). О четвертій ранку 15 лютого обвинувачена підібрала ухилянтів біля готелю «Золоті Ворота» у селі Лалово Мукачівського району і поїхала з ними в напрямку прикордонного села Дийда на Берегівщині.

Приїхавши у прикордоння, Леонора Сірмай сказала чоловікам рухатися у поле, де їх зустрінуть провідники, які переведуть через українсько-угорський кордон. За 1,6 км від кордону закарпатку затримали правоохоронці.

Під час судового засідання Леонора Сірмай визнала свою вину і сказала, що за перевезення ухилянтів на своєму Opel з одного населеного пункту в інший отримувала по 100 доларів. Таких поїздок було п’ять.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав закарпатку винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон України і призначив їй 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.