Переправники допомагали двом чоловікам покинути Україну, взявши з кожного по 1 500 доларів

Двоє жителів Ужгорода, яких затримали при спробі незаконно переправити у Словаччину двох військовозобов’язаних чоловіків, отримали 7 років ув’язнення. Вони можуть оскаржити вирок в апеляційному суді.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 17 вересня, йдеться про 37-річного та 39-річного ужгородців, які погодилися допомогти двом ухилянтам покинути Україну, взявши з кожного по 1 500 доларів.

Їх викрили у березні 2023 року на околицях Ужгорода. Один із переправників намагався втекти від правоохоронців і навіть стрибнув в озеро.

«Обвинувачені вже раніше спільно притягалися до відповідальності за крадіжку та розбійний напад. Тепер суд призначив їм покарання – по 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також кожного з чоловіків позбавили права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування строком до 3 років», – інформують у прокуратурі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили. Засуджені можуть оскаржити його в апеляційному суді.