На судове засідання прийшло чимало людей, щоб підтримати Довженко-Центр

Господарський суд міста Києва визнав реорганізацію Довженко-Центру незаконною. На судовому засіданні, яке відбулось 11 липня, позов центру проти Держкіно був задоволений повністю.

Нагадаємо, у жовтні 2022 Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов щодо наказу Державного агентства Державне агентство України з питань кіно про «реорганізацію» Центру Довженка з вимогою скасувати цей наказ.

Нагадаємо також, «Довженко-Центр» 13 липня 2022 року офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. Згодом Держкіно видало наказ, згідно із яким усі фільми з колекції та майно «Довженко-Центру» мають бути передані державній установі «Науковий центр кінематографії України», основним видом діяльності якої є «вища освіта».

За словами працівників «Довженко-Центру», установа «Науковий центр кінематографії України» з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не робила нічого, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

Також зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство «Українська анімаційна студія», куди передадуть авторські права на українську анімацію. Окрім того у наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції «Довженко-Центру», які є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

«Довженко-Центр» – найбільший міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

За останні роки він став відомою сучасную сінематекою, яка не просто зберігає фільми, а й займається їх популяризацією та реставрцією (зокрема одним із показових проектів є відреставрована версія фільму Олександра Довженка «Земля» у супроводі гурту «Даха Браха» та інші проекти).

На конкурсі на посаду керівника «Довженко-Центру» двічі поспіль перемогла Олена Гончарук. Проте Держкіно досі так і не уклало з нею контракту. Гончарук подала позов проти Держкіно, вона вимагає, щоб контракт з нею було підписано.