13 липня 2022 року офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України

Державне агенство України з питань кіно 29 червня оголосило на своєму сайті про скасування наказу про реорганізацію «Довженко-Центру». У відомстві заявили, що наказ втратив чинність.

«Наказ від 05.08.2022р. № 100 «Про реорганізацію державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» не встановлював загальні правила поведінки й був розрахований на одноразове застосування. Зокрема, ним були встановлені певні строки, які стосувалися вчинення конкретних дій та були розраховані на персональне (індивідуальне) застосування. Станом на 28.06.2023р. ці строки вже сплили й не подовжувалися, тому постало питання щодо актуальності цього наказу у прийнятій реакції та визнання його таким, що втратив чинність», – йдеться на сайті.

Саме 29 червня у Господарському суді міста Києва відбулося чергове судове засідання у справі щодо визнання незаконним того самого наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Центру.

«Планувались дебати – останні промови сторін та прийняття рішення. Ще на минулому засіданні 27 червня представники Держкіно шукали підставу чи привід зупинити провадження у справі. Сьогодні відбулось щось дивовижне: представник Держкіно заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку із відсутністю предмету позову, тобто відсутністю наказу!», – йдеться на сторінці «Довженко-Центру» у Facebook.

«Ми могли б порадіти цьому жесту, зробленому символічно до Дня Конституції, але усвідомлюємо, що подібні накази Держкіно владне видавати і скасовувати щодня. Найближчими часом нас може чекати новий наказ, так само загрозливий і необґрунтований. Суддю також здивував такий розвиток подій. Було оголошено перерву до 17:00 11 липня для вивчення нових обставин та підтвердження повноважень Юлії Шевчук на підписання відповідних наказів», – додають в установі.

Щодо Держкіно, то там заявили, що у відомстві відбулись кадрові зміни. Проте подробиць не повідомляють.

Нагадаємо, у жовтні 2022 Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов щодо наказу Державного агентства Державне агентство України з питань кіно про «реорганізацію» Центру Довженка з вимогою скасувати цей наказ.

Нагадаємо також, «Довженко-Центр» 13 липня 2022 року офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. Згодом Держкіно видало наказ, згідно із яким усі фільми з колекції та майно «Довженко-Центру» мають бути передані державній установі «Науковий центр кінематографії України», основним видом діяльності якої є «вища освіта».

За словами працівників «Довженко-Центру», установа «Науковий центр кінематографії України» з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не робила нічого, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

Також зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство «Українська анімаційна студія», куди передадуть авторські права на українську анімацію. Окрім того у наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції «Довженко-Центру», які є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

«Довженко-Центр» – найбільший міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

За останні роки він став відомою сучасную сінематекою, яка не просто зберігає фільми, а й займається їх популяризацією та реставрцією (зокрема одним із показових проектів є відреставрована версія фільму Олександра Довженка «Земля» у супроводі гурту «Даха Браха» та інші проекти).

На конкурсі на посаду керівника «Довженко-Центру» двічі поспіль перемогла Олена Гончарук. Проте Держкіно досі так і не уклало з нею контракту.