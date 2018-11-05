Суд заарештував екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука

Голосіївський районний суд Києва взяв під варту колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

«Голосіївський районний суд Києва 5 листопада 2018 року в 9:00 розглянув клопотання прокуратури АРК про обрання запобіжного заходу колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Чорнобуку В. І. За результатами розгляду клопотання, останньому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - зазначив він.

Як уточнила «Українським новинам» прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, без заставної альтернативи, терміном на 2 місяці.

Як інформував ZAXID.NET, про затримання екс-голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука за підозрою в державній зраді стало відомо 3 листопада. Його затримали правоохоронні органи в Києві.

Чорнобук очолював Апеляційний суд Криму з грудня 2011 по квітень 2014 року. У липні цього року українські правоохоронці оголосили його у розшук.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у вчиненні правопорушення за статтею 111 КК (державна зрада). За його словами, Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судів на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

За версією слідства, під час анексії Криму Росією Чорнобук співпрацював з окупаційною владою. Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти. Сам Чорнобук відкидає звинувачення у сепаратизмі.