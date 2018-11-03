У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука

Екс-голові Апеляційного суду АРК інкримінують державну зраду

Підозрюваний у державній зраді колишній голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук, який був оголошений у розшук і переховувався від слідства, затриманий у суботу, 3 листопада, у Києві працівниками спецпідрозділу СБУ.

Про це пише «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на інформацію прокуратуру Автономної республіки Крим, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Окрім підтвердження затримання, у прокуратурі АРК ніяких подробиць наразі не повідомляють.

За інформацією джерела Центру в іншому правоохоронному органі, Валерій Чорнобук був затриманий співробітниками спецпідрозділу СБУ «Альфа» сьогодні вранці, у дворі будинку, де переховувався від слідства.

Екс-голова Апеляційного суду АРК намагався змінити зовнішність – відпустив вуса та бороду.

Відео Центру журналістських розслідувань

Валерій Чорнобук на момент окупації Криму Росією очолював Апеляційний суд АРК. У березні 2014 року в одному з інтерв’ю Чорнобук розповідав про сприяння переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії. На відео зафіксовано, як Чорнобук читає кримським суддям лекцію про норми Конституції РФ.

На початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, а в липні указом президента Петра Порошенка був призначений на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

У липні 2015 року прокуратура АРК за матеріалами, опублікованими Центром журналістських розслідувань, провела перевірку щодо Валерія Чорнобука і відкрила кримінальне провадження. Сам же Чорнобук розкаявся в скоєному в Криму і повідомив, що йде з судової системи і перейшов на роботу в міську раду м. Дніпро.

26 квітня 2016 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України відкрила відносно судді Чорнобука дисциплінарне провадження, а 29 вересня 2016 року Верховна Рада України за поданням Вищої ради юстиції звільнила Чорнобука з посади судді за порушення присяги судді.

11 липня 2018 року прокуратура АРК повідомила Валерію Чорнобуку про підозру в держзраді за ч.1 ст.111 КК України. Співробітники прокуратури і СБУ провели обшуки в Дніпрі за місцями його проживання і роботи в приміщенні Дніпровського міської ради. Сам Чорнобук зник. У серпні 2018 року прокуратура АР Крим оголосила його у розшук.