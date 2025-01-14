Підполковника поліції Тараса Бобика затримала СБУ на гарячому після одержання хабара 600 доларів

Шевченківський районний суд Львова закрив кримінальне провадження щодо начальника відділу обліку управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Нацполіції Львівщини підполковника Тараса Бобика. У 2018 році Тарас Бобик отримав хабар 600 доларів від мешканці Львівщини за видалення відомостей про судимість з баз даних. Суд закрив справу через завершення термінів давності, першим на ухвалу суду звернув увагу «Судовий репортер».

За матеріалами справи, начальник відділу персонально-довідкового обліку управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП у Львівській області Тарас Бобик на початку літа 2018 року пообіцяв мешканцю Львівщини за 600 доларів видалити інформацію про його судимість з бази даних персонально-довідкового обліку. Підполковник поліції отримав хабар від громадянина за місцем роботи – у приміщенні управління інформаційної-аналітичної підтримки ГУ НП у Львівській області, що на вул. Липинського у Львові, після чого його затримали співробітники СБУ.

У процесі судового розгляду статтю обвинувачення щодо Тараса Бобика перекваліфікували на більш м’яку – з одержання хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ) на зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

У суді обвинувачений заявив, що не мав повноважень видавати довідки про наявність чи відсутність судимості, оскільки цим займається Департамент інформаційних технологій МВС та територіальні сервісні центри МВС, про що він поінформував згаданого громадянина.

На думку суду, вимагання хабара Тарасом Бобиком не підтверджене матеріалами справи.

Суддя Руслан Єзерський ухвалив рішення закрити кримінальне провадження щодо Тараса Бобика за зловживанням впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Судові витрати на проведення експертиз мають бути оплачені за рахунок держави. Рішення суду не було оскаржене і набрало законної сили.