Суд залишив чинним довічний вирок «торнадівцю», який убив двох патрульних у Дніпрі

Пугачов своєї провини не визнав і зі слідством не співпрацював

Дніпровський апеляційний суд не задовольнив апеляцію засудженого до довічного ув'язнення за вбивство двох патрульних екс-бійця роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександра Пугачова. Про це повідомила прес-служба суду у вівторок, 17 вересня.

Нагадується, що суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а також постановив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої сторони 3 млн грн моральної шкоди.

Пугачов, не погодившись з таким рішенням суду, подав апеляцію.

«Сьогодні у ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова та його захисника, а вирок суду першої інстанції – без змін», – йдеться в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 25 вересня 2016 року у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» (на той момент 34-річний) Пугачов застрелив патрульного поліцейського Максима Кугушева, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху; а також поранив його напарницю Ольгу Макаренко. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Під час сутички з поліцейськими Пугачов також отримав поранення, його затримали у лікарні. Як з’ясувалося пізніше, він перебував у розшуку за скоєння інших злочинів. Пугачов обвинувачувався за 5 статтями Кримінального кодексу, зокрема у навмисному вбивстві працівника правоохоронного органу, незаконному заволодінні та поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ККУ).

8 квітня 2019 року Кіровський суд Дніпра засудив Пугачова до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, а також постановив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої сторони 3 млн грн моральної шкоди. Засуджений своєї провини не визнав, зі слідством не співпрацював.