Дмитрові Сусу скоротили ув’язнення на два роки

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту і змінила вирок екс-заступнику начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитру Сусу, якого в січні засудили до дев’яти років позбавлення волі.

«Суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок – визнав Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частинами 3, 4, 5 ст. 191 КК України та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна», – повідомила в понеділок, 4 вересня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Там зазначили, що суд змінив вирок в частині визнання Суса винуватим у заволодінні ним частини накопичувальних дисків, з причин не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати. Як додали у САП, постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту оголошення і може бути оскаржена у Верховному суді.

31 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок Дмитрові Сусу і засудила його до дев’яти років позбавлення волі. Правоохоронці затримали колишнього заступника начальника департаменту, начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса у липні 2017 року. За даними слідства, він, перебуваючи на посаді у Генпрокуратурі, впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно, а також продавав речові докази, вилучені у рамках кримінальних проваджень, стороннім.

Крім того, Сус також не вніс до своєї електронної декларації про доходи інформацію про користування позашляховиком Audi Q7 у 2015 році. Цей позашляховик був записаний на його 85-річну бабусю.