Справу розглядав Верховний суд

Верховний суд визнав недійсним договір між Городенківським професійним ліцеєм та Сільськогосподарським виробничим кооперативом ім. Тараса Шевченка, зобов’язавши останній повернути закладу освіти понад 69 га землі вартістю 19 млн грн.

Йдеться про схему, викриту правоохоронцями влітку 2024 року. Городенківський ліцей уклав з кооперативом договір про «надання агротехнічних послуг», за яким підприємство нібито мало допомагати закладу вирощувати сільськогосподарські культури. Однак за цим фактично приховали оренду землі і агрооб’єднання використовувало 69 га в Городенці у власних комерційних цілях – для вирощування ріпаку та сої.

«Керівництво професійного ліцею передало землю у користування комерційній структурі для отримання прибутку, хоча права розпоряджатися нею в такий спосіб не мало. Вирощування кооперативом на цих землях ріпаку та сої жодним чином не стосувалося навчального процесу чи практики студентів», – розповів у середу, 18 лютого, прокурор Михайло Яновський.

Правоохоронці вимагали визнати договір недійсним та зобов’язати кооператив повернути земельну ділянку. Суди всіх інстанцій погодилися з доводами і Верховний суд зобов’язав Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. Тараса Шевченка повернути ліцею землю.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. Тараса Шевченка зареєстрований у 2000 році в селі Тишківці Коломийського району і займається вирощуванням овочів, зернових та бобових культур, а також розведенням худоби. Власником кооперативу є місцева підприємиця Мирослава Неміш.