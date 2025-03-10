Йдеться про ділянку між вул. Раппапорта, Базарною, Броварною та Клепарівською

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради розробити документи на землю під Краківський ринком, де колись було старе єврейське кладовище.

Йдеться про ділянку площею 4,7 га між вул. Раппапорта, Базарною, Броварною та Клепарівською, де було старе єврейське кладовище XIV століття, а зараз розташований Краківський ринок. Із 2010 року кладовище внесене до державного реєстру нерухомих пам’яток як пам’ятка історії місцевого значення. Цей статус передбачає віднесення цієї території до земель історико-культурного призначення.

Через те, що міська рада не вносила територію старого кладовища до охоронної зони, Представництво Американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу звернулося до суду. Своєю чергою, міська рада повідомила, що ці повноваження належать Львівській ОВА. Крім цього, міськрада не погоджується, що спірна ділянка належить до земель історико-культурного призначення. Також міська рада заперечує існування кладовища на цій території, оскільки відсутнє будь-яке рішення про його створення.

У відповідь на це єврейська громада зазначила, що виконком має замовити розробку проєкту землеустрою ділянки як території історико-культурного призначення, після чого передати його на погодження в Львівську ОВА, Міністерство культури та ЮНЕСКО. ЛОВА та Кабмін позов єврейської громади підтримали та просили суд його задовольнити.

Враховуючи обставини справи, суддя Зоряна Лунь позов Представництва Американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу задовольнила та визнала протиправною бездіяльність виконавчого комітету ЛМР та зобов’язала його виготовити документи на ділянку колишнього кладовища.

Додамо, що крім ринку, на ділянці, яку єврейська громада хоче отримати в користування, розташовані нерухомість та земельні ділянки, що перебувають в користуванні та власності інших підприємців, а також лікарні.

Нагадаємо, що Львівський окружний адміністративний суд визнав зонінг Шевченківського району нечинним і зобовʼязав міську раду внести зміни в генеральний план Львова. Ухвала про зонінг стосується позначення старого єврейського кладовища на місці Краківського ринку, територія якого визнана памʼяткою історії місцевого значення.