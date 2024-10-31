У липні 2024 року ДПС відмовила Винниківській тютюновій фабриці у видачі ліцензії

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Державну податкову службу видати Винниківській тютюновій фабриці ліцензію на виробництво сигарет. Термін дії попереднього дозволу завершується 31 жовтня, а ДПС відмовилась поновлювати ліцензію через відсутність атестації.

Як вказано у матеріалах справи, у травні 2024 року ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» звернулося до Державної податкової служби з проханням поновити ліцензію на виробництво тютюнових виробів. У липні 2024 року в. о. заступника голови ДПС у видачі відповідної ліцензії відмовив. Компанія вирішила оскаржити це розпорядження в суді.

Представники компанії в суді стверджували, що мають дозволи санітарно-епідеміологічної служби та органів державного пожежного нагляду стосовно виробництва на підприємстві, що є підставою для видачі ліцензії. Натомість у ДПС повідомили, що атестація виробництва тютюнових виробів проведена не відповідно до порядку проведення такої перевірки.

Суд встановив, що за результатами перевірки ДП «Львівстандартметрологія», Винниківська фабрика має повний технологічний цикл виробництва, тому нема підстав вважати, що підприємство не пройшло атестацію.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Наталія Сидор визнала протиправним і скасувала розпорядження Державної податкової служби про відмову у видачі ліцензії. Суд зобов’язав ДПС видати ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» ліцензію на виробництво тютюнових виробів за поданою заявою. Податкова оскаржує це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, що БЕБ регулярно проводило обшуки на Винниківській тютюновій фабриці, звинувачуючи підприємство в ухиленні від сплати податків. Керівництво фабрики заявляє, що обшуки БЕБ та поліції є безпідставними, а правоохоронці блокують роботу підприємства.

ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» зареєстроване у 2011 році та засноване Русланом Бицьким. У жовтні 2019 року дві рівні частки компанії за 7,5 млн грн придбали львівські бізнесмени Григорій Козловський та Олександр Свіщов. У лютому 2023 року Бицький звернувся до Господарського суду Львівщини, оскільки бізнесмени не заплатили за придбання компанії. Після затвердження мирової угоди у травні 2023 році Свіщов і Козловський вийшли з переліку засновників Винниківської тютюнової фабрики. Директором фабрики вказаний бізнес-партнер Григорія Козловського Ростислав Павлів.

Загалом на території Львівської тютюнової фабрики у Винниках працює низка компаній, що належали Григорію Козловському та його бізнес-партнерам. У 2023 році Козловський вийшов із переліку засновників усіх компаній, пов’язаних із тютюновим бізнесом. Самі виробничі цехи фабрики належать доньці Григорія Козловського Софії Максимець, а власницею торговельних марок сигарет Marvel. Strong та Lifa, які виготовляють на фабриці, є донька Олександра Свіщова Вікторія Свіщова. «Винниківська тютюнова фабрика» і «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп» реалізують продукцію через ТОВ «Торговий дім «Марвел», що належить депутату Львівської міської ради та бізнес-партнеру Григорія Козловського Олексію Різнику.