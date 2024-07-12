Поліція та швидка допомога біля Винниківської тютюнової фабрики

У четвер 12 липня, пізно ввечері, на території тютюнової фабрики у Винниках група невідомих напала на поліцейських та детективів Бюро економічної безпеки, які проводили слідчі дії у справі про незаконне виготовлення сигарет. Наразі двоє працівників патрульної поліції перебувають у лікарні. У пресслужбі БЕБ розповіли, що через напад на правоохоронців відкрили кримінальне провадження.

«Приблизно 50 людей спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку. Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль», – повідомили у БЕБ.

На оприлюднених у місцевих Telegram-каналах відео видно, що у четвер увечері біля тютюнової фабрики були щонайменше шість екіпажів поліції, мікроавтобус Нацгвардії, автомобілі «швидкої» медичної допомоги та кілька десятків людей в цивільному. Також у соцмережах оприлюднили фото бійки, де видно як люди у цивільному б’ють поліцейських.

Відео Telegram Євгенія Плінського

У пресслужбі БЕБ зазначили, що невідомі намагались вивезти тютюнові вироби з території, попри те, що продукцію мали вилучити правоохоронці. Також невідомі з працівниками фабрики заблокували автомобіль патрульних.

«Невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про побиття поліцейського (ч. 2 ст. 345 ККУ). Наразі триває досудове розслідування.

У БЕБ додали, що слідчі дії на території фабрики проводили за ухвалою суду. Працівники фабрики та невідомі продовжують перешкоджати правоохоронцям та не дають провести обшук на складах та у виробничих приміщеннях.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Київського райсуду Одеси, в якій йдеться, що Винниківська тютюнова фабрика та ще п'ять компаній під прикриттям законної діяльності налагодили схему незаконного виробництва тютюнових виробів, які продавали в Україні та за кордоном. Через це держбюджет не отримав 19 млрд грн податків.

Нагадаємо, що пресслужба Винниківської тютюнової фабрики заявляє, що обшуки БЕБ та поліції є безпідставними, а правоохоронці 60 днів блокують роботу підприємства.